Обратный отсчет от Андрея Маури: 217 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
8 ноября 1918г. в Вятке состоялось открытие Музея искусства и старины в переданном ему здании по ул. К. Маркса (бывший дом купца Репина).
Заведующим музея был назначен Ф.В.Гогель. К этому дню была развёрнута выставка местных художников, собрание старинных предметов городского быта и кустарных изделий. Тут же была организована выставка 25 картин, которые Ф.В.Гогель привёз из Москвы.
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