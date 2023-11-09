Обратный отсчет от Андрея Маури: 217 дней до юбилея города Кирова

8 ноября 1918г. в Вятке состоялось открытие Музея искусства и старины в переданном ему здании по ул. К. Маркса (бывший дом купца Репина).

Заведующим музея был назначен Ф.В.Гогель. К этому дню была развёрнута выставка местных художников, собрание старинных предметов городского быта и кустарных изделий. Тут же была организована выставка 25 картин, которые Ф.В.Гогель привёз из Москвы.