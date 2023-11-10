Обратный отсчет от Андрея Маури: 216 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

10 ноября 2023 67 0
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9 ноября 1941г. открыта Северная городская клиническая больница г. Кирова. Именно тогда завод №32 (нынче предприятие «АВИТЕК») вместе с частью медицинского персонала был эвакуирован из Москвы в Киров.

 

Медсанчасть располагалась в двухэтажном кирпичном здании бывшего мужского монастыря на улице Цветной. Медицинские работники в годы войны лечили ослабленных и истощенных работников завода. Первым начальником медсанчасти был С. В. Пружанский.

 

 

История больницы неразрывно связана с историей предприятия. Больница не раз меняла своё название, как и предприятие: МСЧ завода №32, МСЧ предприятия п/я 211, МСЧ КМПО им. XX партсъезда, МСЧ ВМП «АВИТЕК». С июня 1997 года она стала называться Северной городской клинической больницей города Кирова. Сейчас это Северная клиническая больница скорой медицинской помощи.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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