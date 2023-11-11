Обратный отсчет от Андрея Маури: 215 дней до юбилея города Кирова

10 ноября 1974г. в Кирове принято решение «О проведении недели советской литературы в Кировской области».Тогда торжественно отмечалось 600-летие города Кирова, и в течение всего года организовывались различные праздничные мероприятия.

Не были в стороне и кировские писатели. Они обратились в Союз писателей СССР и Кировский обком КПСС с предложением о проведении Литературного праздника в Кирове.Для участия были приглашены видные поэты и писатели из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов.

Был утверждён оргкомитет по проведению Недели во главе с Ю.Г. Карачаровым.Было решено: напечатать буклеты, афиши, пригласительные билеты, выпустить газету «Литературный Киров»;изготовить 40 дымковских игрушек «Водоноска» и «Няня» для подарков гостям.

Изготовить на Кировской экспериментальной фабрике художественных изделий «Идеал» 40 экземпляров памятных значков, сделать табличку из капокорешковой плашки : «Неделя литературы. Киров. Декабрь 1974 г.»