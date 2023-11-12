Обратный отсчет от Андрея Маури: 214 дней до юбилея города Кирова

11 ноября 1898г. родился Анатолий Васильевич Эммаусский, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.Автор 7 монографий,8 коллективных работ и более 130 научных статей и очерков, преимущественно по истории Вятского края с древности до второй половины ХIХ века. Он определил дату основания города Вятки-1374 год,с помощью астрономических вычислений уточнил день битвы на Калке.

Основные работы Анатолия Васильевича: Вятская земля в период образования русского государства. Киров, 1949; Очерк истории Вятской земли в XVI — начале XVII в. Киров, 1951; Исторический очерк Вятского края XVII—XVIII веков. Киров, 1956; К вопросу о времени основания города Вятки (Кирова). Киров, 1971; История Вятского края в XII — середине XIX веков. Киров, 1996; Вятская земля в XII—XIX вв. Киров, 1996. При подготовке к 600-летию города, именно труды профессора Эммаусского легли в основу исторической части многих мероприятий.