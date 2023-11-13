Обратный отсчет от Андрея Маури: 213 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
12 ноября 1898 г. министерством внутренних дел был принят и утвержден новый устав, по которому «Общество врачей г. Вятки» переименовывалось в «Медицинское общество Вятской губернии». Главным инициатором учреждения общества был помощник врачебного инспектора Иона Иванович Михайлов, членами и учредителями – все врачи, фармацевты и ветеринары г. Вятки. Общество имело несколько целей:
1) изучение Вятской губернии в санитарном отношении;
2) изучение условий, под влиянием которых развивается и поддерживается в губернии эндемическая, эпидемическая и эпизоотические болезни, с изысканием средств к предупреждению или ограничению их появления и распространения;
3) собирание и учебную разработку статистических материалов о болезненности и смертности…
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