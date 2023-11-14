Обратный отсчет от Андрея Маури: 212 дней до юбилея города Кирова

13 ноября 1927г. в Вятке на восточной стороне городского парка (на месте бывшего сада-дачи Лаптева) открыт клуб «Красный железнодорожник».Позже его переименовали – КОР – Клуб имени Октябрьской революции.

В это же время в северной части было построено футбольное поле. В 1937-м здесь была установлена деревянная парашютная вышка. В 1938 году парк благоустроили. Были произведены посадки деревьев, выставлено около 200 скамеек, установлен аттракцион «Летающие люди» и построены танцевальная площадка, открытая эстрада. Для прогулок по пруду закупили три лодки.

В середине 60-х годов здание клуба эксплуатировать стало невозможно. Руководством отделения было принято решение о строительстве нового здания. Объект то строился, то замораживался на длительный срок.

Строили Дворец культуры, в основном силами железнодорожников. Цель была одна – открытие ДК в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции и в 1987г. 6 ноября новый Дворец культуры был торжественно открыт.