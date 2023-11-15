Обратный отсчет от Андрея Маури: 211 дней до юбилея города Кирова

14 ноября 1986г. в Кирове открылись Дни культуры и искусства Латвийской ССР. В область прибыла делегация в составе более 300 человек. Это были люди рабочих профессий, поэты, писатели, деятели культуры, актеры, танцоры, певцы, музыканты, художники.

Приезжали камерный хор «Аве сол», духовой оркестр «Рига», эстрадно-симфонический оркестр Латвийского радио и телевидения, ансамбль «Кредо» под руководством Раймонда Паулса. Каждый день был насыщен интересными встречами, новыми знакомствами с культурой и искусством Латвии.

И, как обычно, значок из коллекции.