Обратный отсчет от Андрея Маури: 211 дней до юбилея города Кирова

15 ноября 1922г. Вятское губернское экономическое совещание (Губэкосо) приняло предложение Высшей арбитражной комиссии о создании арбитражной комиссии в Вятской губернии. Губэкосо рассмотрело предложение и вынесло постановление об образовании арбитражной комиссии с центром в Вятке. В то время Вятская губерния территориально входила в Уральскую область с центром в городе Екатеринбурге.

Канцелярия арбитражной комиссии первоначально располагалась при уголовном отделении Вятского губернского суда на Никитской улице в доме Прозорова (ныне улица Володарского) и состояла из четырёх человек (консультант, секретарь, счетовод и рассыльный). Здесь и проходили заседания комиссии. В канцелярии ежедневно вёлся приём.

Председателем комиссии стал председатель Вятского губернского революционного трибунала Сушков Николай Павлович (председатель Вятского губернского революционного трибунала). Судебные и распорядительные заседания комиссии проходили в пятницу.