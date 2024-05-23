Обратный отсчет от Андрея Маури: 21 день до юбилея города Кирова

23 мая 1914 года Александром Васильевичем Сунцовым - одним из братьев Сунцовых, известных вятских предпринимателей и купцов, торговавших разным товаром вплоть до мыла и канцелярских принадлежностей, был представлен альбом видов города Вятки.

В альбом вошло до 60 снимков, которые исполнены за границей в лучших художественных заведениях. Цена альбома - всего 80 копеек, он продавался в конторе газеты «Вятская речь». Открытки изданий А.В. Сунцова очень хорошо характеризуют облик города до 1914 г.

Здесь губернская земская управа, губернская земская больница, губернское правление и казенная палата, гимназии, реальное сельскохозяйственное техническое училище, церкви, банки, магазины с громадными вывесками владельцев, монастыри, гостиницы, вокзалы, дома вятского купечества - Т.Ф. Булычева, Н.Э. Савинцевой, Н.М. Рязанцевой, дом врача А.И. Левитского и другие. В те времена фамилия купца был «брендом», Сунцов своим именем отвечал за качество продукции.