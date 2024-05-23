Обратный отсчет от Андрея Маури: 21 день до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
23 мая 1914 года Александром Васильевичем Сунцовым - одним из братьев Сунцовых, известных вятских предпринимателей и купцов, торговавших разным товаром вплоть до мыла и канцелярских принадлежностей, был представлен альбом видов города Вятки.
В альбом вошло до 60 снимков, которые исполнены за границей в лучших художественных заведениях. Цена альбома - всего 80 копеек, он продавался в конторе газеты «Вятская речь». Открытки изданий А.В. Сунцова очень хорошо характеризуют облик города до 1914 г.
Здесь губернская земская управа, губернская земская больница, губернское правление и казенная палата, гимназии, реальное сельскохозяйственное техническое училище, церкви, банки, магазины с громадными вывесками владельцев, монастыри, гостиницы, вокзалы, дома вятского купечества - Т.Ф. Булычева, Н.Э. Савинцевой, Н.М. Рязанцевой, дом врача А.И. Левитского и другие. В те времена фамилия купца был «брендом», Сунцов своим именем отвечал за качество продукции.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.