Обратный отсчет от Андрея Маури: 210 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

17 ноября 2023 114 0
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16 ноября 1987г. создано Кировское отделение Российского Детского Фонда.

 

 

Одним из основателей Кировского отделения "Советского детского фонда", впоследствии "Российского детского фонда" стала Валентина Павловна Иванова. В 1991 году она возглавила его. Под руководством Валентины Ивановой разработаны многие благотворительные программы, направленные на оказание помощи детям и семьям.

 

 

Напомним: Советский детский фонд (ныне Российский детский фонд и Международная Ассоциация детских фондов) был создан по предложению нашего земляка Альберта Анатольевича Лиханова. Альберт Анатольевич стал первым председателем Детского фонда, а затем и президентом Международной ассоциации детских фондов.

 

 

После его ухода из жизни новым главой этих двух организаций избран сын Альберта Анатольевича,писатель Дмитрий Лиханов.

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