Обратный отсчет от Андрея Маури: 210 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
16 ноября 1987г. создано Кировское отделение Российского Детского Фонда.
Одним из основателей Кировского отделения "Советского детского фонда", впоследствии "Российского детского фонда" стала Валентина Павловна Иванова. В 1991 году она возглавила его. Под руководством Валентины Ивановой разработаны многие благотворительные программы, направленные на оказание помощи детям и семьям.
Напомним: Советский детский фонд (ныне Российский детский фонд и Международная Ассоциация детских фондов) был создан по предложению нашего земляка Альберта Анатольевича Лиханова. Альберт Анатольевич стал первым председателем Детского фонда, а затем и президентом Международной ассоциации детских фондов.
После его ухода из жизни новым главой этих двух организаций избран сын Альберта Анатольевича,писатель Дмитрий Лиханов.
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