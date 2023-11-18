Обратный отсчет от Андрея Маури: 208 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
17 ноября 1915г. в Вятку прибыл Вагон-музей по борьбе с алкоголизмом и заразными болезнями. До 21 ноября экспозиция была открыта для бесплатного осмотра на станции Вятка II.
Выставка пользовалась невероятным успехом у жителей города. Среди прочих экспонатов на той выставке была «Коломенская пастила от запоев и пьянства» и , так получилось, уже в наше время для одноимённой фабрики мы стали делать аналогичные коробки, полностью повторяющие изделия начала прошлого века.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.