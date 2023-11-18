Обратный отсчет от Андрея Маури: 208 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

18 ноября 2023 105 0
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17 ноября 1915г. в Вятку прибыл Вагон-музей по борьбе с алкоголизмом и заразными болезнями. До 21 ноября экспозиция была открыта  для бесплатного осмотра на станции  Вятка II.

 

 

Выставка пользовалась невероятным успехом у жителей города. Среди прочих экспонатов на той выставке была «Коломенская пастила от запоев и пьянства» и , так получилось, уже в наше время для одноимённой фабрики мы стали делать аналогичные коробки, полностью повторяющие изделия начала прошлого века.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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