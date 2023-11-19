Обратный отсчет от Андрея Маури: 207 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
18 ноября 1928 года в Вятке была создана губернская детская техническая станция. Первым ее директором был Д.П. Ивановский,который возглавлял ее до 1941 года. Кстати,один из первых руководителей пионеров Вятки Александр Волков, возглавил Центральную станцию юных техников, открытую в 1926г. в Москве.
Детское техническое творчество является своеобразной школой на пути к творческому труду в производстве, технике, науке. Через него прошли многие изобретатели, рационализаторы, новаторы производства, конструкторы, учёные.Творческая активная деятельность формирует у человека ряд качеств, которые в конечном итоге положительно скажутся на характере личности будущего рабочего, инженера, ученого.
С первых дней своей работы станция привлекала на свои занятия огромное количество юных школьников, которые занимались во многих кружках и секциях. В настоящее время это - КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" базовая организация дополнительного образования области в технической направленности.
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