Обратный отсчет от Андрея Маури: 206 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

20 ноября 2023 95 0
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19 ноября 1784 г. Вятским преосвященным епископом Лаврентием вторым выдана грамота на строительство Кладбищенской святого Апостола Иоанна Богослова церковь. Она была построена на средства вятского купца Стефана Яковлевича Машковцева.В 1821 году еловый лес напротив кладбища стал первым общественным садом города. В лесу провели просеки-дорожки. Поскольку сад помещался за городской чертой, его так и назвали - Загородным. В 1937 году церковь была закрыта.

 

 

В советское время сад вырубили, на его месте построили дома и стадион "Машиностроитель", на месте кладбища- дворец культуры машиностроительного завода им. 1 мая (ныне ОДНТ) и среднюю школу №48.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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