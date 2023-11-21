Обратный отсчет от Андрея Маури: 205 дней до юбилея города Кирова

20 ноября 1826г. в Вятке открыт первый клуб - «Благородное собрание». Целью учреждения собрания провозглашалось «составление общества для приятного препровождения времени в позволенных играх, чтении газет, журналов и всяких периодических изданий».

Почетным попечителем собрания являлся вятский губернатор. Членами клуба могли быть «дворяне, чиновники и купцы, как постоянно прибывающие в Вятке, так и иногородные». Особо оговаривалось, что «число членов ограничивается 150». Однако, каждый член имел право привести с собой двух гостей, за которых он отвечал «как за себя, не исключая долга, могущего возникнуть по буфету или по игре».

Вход в собрание для членов и гостей был открыт три раза в неделю: по воскресеньям, вторникам и пятницам с 7 часов вечера до 2 часов пополуночи. За несоблюдение временного режима полагались серьезные штрафные санкции (от 25 коп. с удвоением суммы за каждые полчаса задержки). День своего открытия собрание ежегодно праздновало торжественным обедом или балом.