Обратный отсчет от Андрея Маури: 205 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
20 ноября 1826г. в Вятке открыт первый клуб - «Благородное собрание». Целью учреждения собрания провозглашалось «составление общества для приятного препровождения времени в позволенных играх, чтении газет, журналов и всяких периодических изданий».
Почетным попечителем собрания являлся вятский губернатор. Членами клуба могли быть «дворяне, чиновники и купцы, как постоянно прибывающие в Вятке, так и иногородные». Особо оговаривалось, что «число членов ограничивается 150». Однако, каждый член имел право привести с собой двух гостей, за которых он отвечал «как за себя, не исключая долга, могущего возникнуть по буфету или по игре».
Вход в собрание для членов и гостей был открыт три раза в неделю: по воскресеньям, вторникам и пятницам с 7 часов вечера до 2 часов пополуночи. За несоблюдение временного режима полагались серьезные штрафные санкции (от 25 коп. с удвоением суммы за каждые полчаса задержки). День своего открытия собрание ежегодно праздновало торжественным обедом или балом.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.