Обратный отсчет от Андрея Маури: 204 дня до юбилея города Кирова

21 ноября 1811 года была открыта Вятская гимназия в составе трёх классов: приготовительного, первого и второго; всего - 39 учеников. Для гимназии казной был приобретён кирпичный дом купца Масленникова на Царёвской улице (ныне ул.Свободы), в котором гимназия располагалась до 1815 года.

21 ноября 1815 года старое здание гимназии было обменено (с доплатой в 11 200 руб.) на здание купца Аршаулова на Спасской улице. Гимназия размещалась здесь до апреля 1840 года, когда гимназический дом вновь был куплен тем же Василием Аршауловым. Закладка нового здания состоялась 11 (24) мая 1904 года; торжественный акт передачи трёхэтажного здания, рассчитанного на 70—100 учеников, состоялся 11 мая 1907 года.

Годовая плата за обучение в разные годы составляла: в 1838 - 10 руб., 1863 - 12 руб., 1864 - 15 руб., 1873 - 20 руб., 1874 - 25 руб., 1875 - 35 руб., 1888 - 40 руб., 1905 - 46 руб., 1909 - 55 руб.В 1918 году гимназия была преобразована в единую трудовую школу 2-й ступени.