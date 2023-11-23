Обратный отсчет от Андрея Маури: 203 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
22 ноября 1935г. Игорь Викентьевич Казенин выступил с инициативой: «Кирову нужен музыкальный техникум». Она была поддержана. Главной целью создания училища, как обозначено в его первом Уставе, была «подготовка кадров музыкантов с законченным средним музыкальным образованием, могущих самостоятельно работать на периферии как проводники музыкальной культуры, а также, при желании и известной одаренности, по окончании 4-х курсов училища держать экзамен в консерваторию».
Сегодня это - Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина, который гордится своей музыкальной историей и уверенно смотрит в будущее, широко открывая свои двери для молодых, талантливых музыкантов. Любовь к музыке, сохранение и преумножение традиций прошлого, преданность профессии, талант и мастерство преподавателей сделали колледж известным далеко за пределами Вятского края. Руководит учреждением Василий Юрьевич Князев.
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