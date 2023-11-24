Обратный отсчет от Андрея Маури: 202 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

24 ноября 2023 108 0
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23 ноября 2018г. состоялось открытие первого супермаркета « Перекресток» . Новый магазин площадью 1200 квадратных метров начал работу в ТЦ "Алые паруса". Множество кировчан посетило магазин в день открытия.

 

Главной особенностью магазина является широкий ассортимент: на полках можно найти более 13 тыс. наименований продукции. Многие из товаров произведены в Кировской области, они отмечены стоппером «Наше, кировское». В ассортименте молочного отдела и мясной гастрономии практически 80% производителей - из Кирова и ближайших районов.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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