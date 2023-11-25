Обратный отсчет от Андрея Маури: 201 день до юбилея города Кирова

24 ноября 1994г. День рождения Вятского палеонтологического музея. На базе обширной коллекции ископаемых позвоночных животных пермского периода возрастом 260 млн. лет, найденных на территории государственного памятника природы «Котельничское местонахождение парейазавров», был открыт Котельничский областной палеонтологический музей.

В 2010 году он был переименован в Вятский палеонтологический музей с филиалом в г. Котельниче. Основу коллекции составляют уникальные экспонаты, многие из которых не имеют аналогов в мире - увидеть их можно только в экспозиции Вятского палеонтологического музее.

Грандиозное местонахождение останков древних животных, известное уже далеко за пределами Кировской области и простирающееся на 25 километров вдоль русла реки Вятки, расположено в 20 километрах от г. Котельнича. В летний период посетителям музея предлагается участие в экскурсионных турах на место раскопок вымерших ящеров.