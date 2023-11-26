Обратный отсчет от Андрея Маури: 200 дней до юбилея города Кирова

25 ноября 1925г. на Александровской (Театральной) площади города Вятки состоялось торжественное вручение Грамоты коллегии НКВД городской пожарной команде. Кроме того, приказом начальника Центрального пожарного отдела особая благодарность была объявлена начальнику Вятского губернского пожарного управления Николаю Никифорову, его ближайшему помощнику Игнатию Шумилову, всем начальникам уездных пожарных управ, комсоставу профессиональных команд и всем пожарным работникам губернии. После чествования тружеников огненного фронта прошёл парад.