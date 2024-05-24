Обратный отсчет от Андрея Маури: 20 дней до юбилея города Кирова

24 мая 2015 года в Кирове на площади у филармонии установили "Памятник пропавшим детям". В наш город его привезли участники поискового отряда Лиза Алерт, чтобы напомнить, что время - это самое дорогое в деле спасения жизни человека.

Маленькая девочка, закрывшая детскими ладошками лицо и песок, который, кажется, в любое мгновение может обрушиться на нее сверху. Композиция памятника выражает главную мысль инсталляции лучше слов - терять время при пропаже близкого человека, тем более ребенка, нельзя ни в коем случае. Каждая секунда может стоить жизни. Сначала памятник был открыт в Москве, потому что в Москве началась история отряда "Лиза Алерт". Обратно в Москву памятник отправился в сентябре.