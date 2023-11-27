Обратный отсчет от Андрея Маури: 199 дней до юбилея города Кирова

26 ноября 1937г. в Кирове было организовано предприятие, которое в настоящее время называется «Арт.Авангард ». Оно основано на базе артели инвалидов имени Стасовой, объединявшей ряд разнопрофильных мастерских - трикотажную, скорняжную, шапочную, портновскую, часовую, по ремонту обуви, по изготовлению игрушек, которая решением Кировского облкоопинсоюза была разделена на две. Одну назвали «Искрой».

В военное лихолетье здесь был налажен пошив шинелей, гимнастерок, брюк, нижнего белья для солдат. А в мирное время артель сменила свой профиль, наладив выпуск кистей. Сначала их изготовляли немного - до 1000 штук в год, что составляло лишь 0,01 процента от нынешнего объема производства.

В 1991 году предприятие вошло в состав Всероссийского общества инвалидов как УПП «Художественные кисти». Биография фабрики - это путь от первых неуклюжих кисточек до кистей с современным дизайном, соответствующих всем мировым требованиям.