Обратный отсчет от Андрея Маури: 198 дней до юбилея города Кирова

27 ноября 2018 г. в районе Вересники г. Кирова прошло торжественное открытие легкоатлетического манежа, с участием руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. Легкоатлетический манеж в г. Кирове построен в рамках программы «Газпром – детям». Почетными гостями на мероприятии стали олимпийские чемпионки Анна Чичерова и Анастасия Максимова.

Ознакомительную экскурсию по манежу провел Владимир Звягин, генеральный директор ООО «Газпром – инвестгазификация». Манеж являлся первым этапом строительства объекта «Легкоатлетический манеж с бассейном». В 2017 году по решению «Газпрома» проект манежа был дополнен бассейном. Проект соответствует действующим международным и российским требованиям.

Легкоатлетический манеж предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований по следующим дисциплинам: бег, бег с барьерами, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, тройной прыжок, толкание ядра.