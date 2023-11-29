Обратный отсчет от Андрея Маури: 197 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
28 ноября 1904 г. в Вятке была открыта Вятская учёная архивная комиссия. Поскольку у архивной комиссии не было своего помещения, то руководство Вятской публичной библиотеки предоставило комиссии возможность проводить свои заседания в читальном зале.
Заседания проводились после закрытия библиотеки. Обычно они начинались в 7 часов вечера и продолжались около четырёх часов.Одним из главных направлений деятельности архивной комиссии было издание «Трудов» Вятской учёной архивной комиссии. Предполагалось, что «Труды» будут выходить в свет раз в два месяца. Каждый выпуск состоял из трёх отделов: в первом печатались журналы заседаний комиссии и её годовые отчёты, во втором — исторические материалы, а в третьем — рефераты и статьи членов комиссии.
Первым редактором «Трудов» был А.С.Верещагин.Прекрасное знание истории русской церкви позволило ему составить фундаментальный сборник документов «Грамоты и акты Вятского Успенского Трифонова монастыря 1580-1764гг.».
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