Обратный отсчет от Андрея Маури: 196 дней до юбилея города Кирова

29 ноября 1879г. родилась Аполлинария Николаевна Тепляшина. Она прожила 96 лет, из которых 70 лет посвятила начальной школе и детям. Работала в Чистяковской школе грамотности, двухклассной церковно-приходской школе г. Вятки, затем в начальной школе № 9 (позднее школа № 24).

Среди ее выпускников - писатель, председатель Российского Детского фонда Альберт Анатольевич Лиханов, «певец дымки» Леонид Владимирович Дьяконов, целая династия вятских кукольников Афанасьевых, преподаватели музыкальных училищ и вузов, воспитатели, врачи, инженеры и многие другие прекрасные люди земли вятской. Апполинария Николаевна награждена двумя орденами Ленина. Жизнь А. Н. Тепляшиной стала образцом профессионального мастерства, беззаветного служения делу образования и величайшей заботы о детях - их физическом и нравственном здоровье.

В 1999 году в память о своей первой учительнице председатель Российского детского фонда Альберт Анатольевич Лиханов предложил учредить премию им. А. Н. Тепляшиной.