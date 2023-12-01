Обратный отсчет от Андрея Маури: 195 дней до юбилея города Кирова

30 ноября 1905г. в Вятке открылся губернский крестьянский съезд. Съезд проходил в здании фельдшерских курсов при губернской земской управе. На нем присутствовали около 300 чел. Кроме делегатов-крестьян, присутствовали рабочие, служащие и даже учащиеся средних учебных заведений, состоящие в партии социалистов-революционеров либо сочувствующие ей.

Съезд постановил присоединиться к Всероссийскому крестьянскому союзу и принял развернутую резолюцию,включающую в себя целый ряд революционных требований: национализацию земли, упразднение полиции и земских начальников, упразднение сословий, освобождение всех политических заключенных, отмены косвенных налогов на предметы первой необходимости и др. Однако решения съезда остались на бумаге, а отделы Крестьянского союза губернии прекратили свое существование после дерзкой попытки эсеровского руководства провести запрещенный губернатором второй съезд, закончившийся столкновением их боевой дружины с солдатами местного гарнизона.