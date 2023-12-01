Обратный отсчет от Андрея Маури: 194 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
1 декабря 2008г. основано одно из самых популярных ныне деловых изданий города Кирова - «Бизнес новости» (входит в холдинг «Инмедиа»). Издание освящает вопросы экономики, политики и финансов региона.
Публикации отражают разные точки зрения на события повседневной жизни. Многие годы успешно руководит коллективом Анастасия Белова.
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