Обратный отсчет от Андрея Маури: 194 дня до юбилея города Кирова

1 декабря 2008г. основано одно из самых популярных ныне деловых изданий города Кирова - «Бизнес новости» (входит в холдинг «Инмедиа»). Издание освящает вопросы экономики, политики и финансов региона.

Публикации отражают разные точки зрения на события повседневной жизни. Многие годы успешно руководит коллективом Анастасия Белова.