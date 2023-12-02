Обратный отсчет от Андрея Маури: 193 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
2 декабря 1919 г. в Вятке создается Чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом (Чрезкомтиф), куда вошли представители от местного гарнизона ГубЧК, губернского отдела профсоюзов, железной дороги.
Возглавил комиссию заведующий губернским отделом здравоохранения Воронов. Одной из целью комиссии являлось санитарное обследование больниц, лазаретов, а также мест скопления людей для выявления нарушений.
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