Обратный отсчет от Андрея Маури: 192 дня до юбилея города Кирова

3 декабря 1811 г. Вятское главное народное училище было преобразовано в Вятскую мужскую гимназию. Среди известных выпускников – психиатр В.М. Бехтерев, хирург А.Н. Бакулев, археолог А.А. Спицын, астроном М.М. Гусев, художник Ю.А. Васнецов, председатели Вятской губернской земской управы М.М. Синцов и А.П. Батуев, литератор П.А. Голубев, селекционер Н.В. Рудницкий и другие.

В 1918 г. гимназия была преобразована в единую трудовую школу.