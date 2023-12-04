Обратный отсчет от Андрея Маури: 192 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

04 декабря 2023 21 0
На печать

3 декабря 1811 г. Вятское главное народное училище было преобразовано в Вятскую мужскую гимназию. Среди известных выпускников – психиатр В.М. Бехтерев, хирург А.Н. Бакулев, археолог А.А. Спицын, астроном М.М. Гусев, художник Ю.А. Васнецов, председатели Вятской губернской земской управы М.М. Синцов и А.П. Батуев, литератор П.А. Голубев, селекционер Н.В. Рудницкий и другие.

В 1918 г. гимназия была преобразована в единую трудовую школу.

ТЕГИ

Андрей Маури Юбилей Кирова

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?

Читайте также