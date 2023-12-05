Обратный отсчет от Андрея Маури: 191 день до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

05 декабря 2023 73 0
На печать

 

4 декабря 1926 г. родилась Аэлита Леонидовна Ткачук (1926–2018), заслуженный работник культуры РФ, ветеран Вятской филармонии, знаменитая « девушка с аккордеоном». Окончила Львовское музыкальное училище. В Киров с мужем Юрием Квятковским, артистом из цирковой династии, приехала в 1953-м. Оба работали в КЭБе – концертно-эстрадном бюро.

 

 

Аэлита Леонидовна пела, Юрий Степанович демонстрировал цирковые номера, в том числе с обезьянкой Мартой, которая прожила в доме Квятковских более 20 лет.С 1957 года – в филармонии, в создании которой принимала самое деятельное участие: много лет возглавляла эстрадные коллективы филармонии, была её директором.

 

 

За годы творческой деятельности Аэлитой Леонидовной было подготовлено множество самостоятельных концертных программ, с успехом принимавшихся зрителями не только в Кировской области, но и в других регионах России. Прекрасный рассказчик, обаятельная женщина, даже в преклонном возрасте от неё исходила невероятная энергия.

ТЕГИ

Андрей Маури Юбилей Кирова

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?

Читайте также