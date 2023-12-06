Обратный отсчет от Андрея Маури: 190 дней до юбилея города Кирова

5 декабря 1958г. в Кирове был открыт стадион «Имени 40-летия ВЛКСМ», позднее «Трудовые резервы». Стадион строился в Кирове в конце 1950-х годов при участии комсомольцев, которых в ту пору называли «трудовыми резервами».

Предполагалось, что он станет одной из главных спортивных площадок ВЛКСМ. Место для стадиона было выбрано внутри оврага, размытого руслом речки Засоры. Вместимость на пять тысяч мест.

Здесь проводились соревнования по футболу, конькобежному спорту, демонстрировались мотогонки. На стадионе работало 23 бесплатные спортивные секции.

25 мая 1968 года на стадионе произошёл взрыв пиротехники, но об этом мы уже писали. К сожалению, уже 55 лет,находясь в полуразрушенном состоянии, стадион сурово и мрачно напоминает о том трагическом дне.