Обратный отсчет от Андрея Маури: 19 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
25 мая 1862 года родился выдающийся вятский селекционер, земский деятель, педагог Сергей Николаевич Косарев.
По его инициативе в марте 1895 года была открыта первая опытная станция (ныне зональный НИИСХ Северо-Востока), которой он руководил до 1907 г. Именно здесь путем многократного отбора были получены: новый урожайный сорт озимой ржи «Вятка», пользовавшийся большим спросом у крестьян Вятской и соседних губерний.
До конца жизни Косарев работал директором Вятского сельскохозяйственно-технического училища (имени Императора Александра II, а впоследствии – первого наркома внутренних дел РСФСР Алексея Рыкова). В последующие годы училище было преобразовано в техникум, а затем и в Кировский сельхозинститут. Кроме того, С.Н. Косарев в свое время был председателем совета директоров публичной библиотеки (современной «герценки»), заведовал музеем.
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