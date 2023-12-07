Обратный отсчет от Андрея Маури: 189 дней до юбилея города Кирова

6 декабря 1903 г. в Вятке состоялось торжественное открытие электростанции. На её освящении выступил епископ Вятский и Слободской Никон и заявил, что «человеческий ум овладел силами природы...». Так в город, наконец, пришло электричество.

Освещаться стали несколько улиц: Спасская, Московская, Преображенская, Николаевская, Казанская, Владимирская и другие.

Из письма Аркадия Васнецова братьям Виктору и Аполлинарию: "Для Вятки от всех новостей, как-то: водопровод, электричество, телефон, одно есть утешение - всё это у города своё, он не закабален разными спекулятивными компаниями, барыши идут городу для его разных нужд. В этом отношении Вятка опередила большие города, даже, например, Лондон, Париж. А главная электрическая станция устроена образцово".