Обратный отсчет от Андрея Маури: 189 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
6 декабря 1903 г. в Вятке состоялось торжественное открытие электростанции. На её освящении выступил епископ Вятский и Слободской Никон и заявил, что «человеческий ум овладел силами природы...». Так в город, наконец, пришло электричество.
Освещаться стали несколько улиц: Спасская, Московская, Преображенская, Николаевская, Казанская, Владимирская и другие.
Из письма Аркадия Васнецова братьям Виктору и Аполлинарию: "Для Вятки от всех новостей, как-то: водопровод, электричество, телефон, одно есть утешение - всё это у города своё, он не закабален разными спекулятивными компаниями, барыши идут городу для его разных нужд. В этом отношении Вятка опередила большие города, даже, например, Лондон, Париж. А главная электрическая станция устроена образцово".
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.