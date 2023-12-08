Обратный отсчет от Андрея Маури: 188 дней до юбилея города Кирова

7 декабря 1934г. Вятский район Вятского округа, входивший в состав Нижегородского, а затем Горьковского края РСФСР в 1929-1934гг., в связи с переименованием города Вятки в Киров, был переименован в Кировский и вошёл в состав образованного Кировского края.

Кировский район существовал в 1934 - 1958 годах. Административный центр - город Киров. Район образован в 1929г. под названием Вятский из Вятской, части Загарской и Якимовагинской волостей Вятского уезда. В годы Великой Отечественной войны партийные и советские организации Кировского района находились в селе Пасегово.

В 1941г. район разукрупнен в связи с созданием Медянского района. С 30 сентября 1958г. центр Кировского района был перенесён из города Кирова в город Нововятск, район переименован в Нововятский. В 1950г. в состав района входило 26 сельсоветов и 670 населённых пункта.