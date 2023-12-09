Обратный отсчет от Андрея Маури: 187 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

09 декабря 2023 127 0
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8 декабря 1856 года Александр II утвердил новый герб Вятской губернии. В описании его значилось: "В золотом поле, выходящая вправо из лазоревых облаков в червленой одежде рука, держащая червленый же натянутый лук со стрелою. В правом углу червленый с шариками крест. Щит увенчан императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою (лазоревою) лентою".

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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