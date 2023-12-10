Обратный отсчет от Андрея Маури: 186 дней до юбилея города Кирова

9 декабря 1906 года в Вятке состоялось открытие отделения Русского для внешней торговли банка. Здание для него построено в 1911 году по проекту вятского архитектора Ивана Чарушина.

Архитектурный стиль - модернизированная классика. Изначально здание состояло из двух этажей. На первом располагались торговые лавки, на втором находился зал банковских операций (сейчас он переоборудован под кассовый узел), по периметру были расположены кассовые кладовые, архивные помещения.

Облик здания многократно менялся в течение XX в. Пристройки и надстройки производились в 1926 г. , 1937 г., 1970-е гг. и в конце 1980-х гг. Авторами их являются: в 1926 г. - инженер Иван Ведянин, в 1937 г. - Иван Чарушин, в 1970-е годы - архитектор М. И. Пятов, последняя пристройка произведена по проекту архитектора Виктор Кропачева. При сохранении изначальной стилевой характеристики здание было надстроено на этаж, а затем пристроены два длинных крыла.