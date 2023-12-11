Обратный отсчет от Андрея Маури: 185 дней до юбилея города Кирова

10 декабря 1836г. в Вятском тюремном замке преосвященным Нилом, епископом Вятским и Слободским, освящена Церковь во имя Святой Мученицы Царицы Александры. С этого момента ведется официальная летопись вятской тюрьмы. Поначалу это было относительно небольшое двухэтажное здание, в нем содержалось чуть больше четырехсот подследственных, пересыльных и арестованных (мужчин и женщин).

Тюрьму специально построили на берегу реки Вятки. Тюремный замок изначально задумывался как транзитно-пересыльная тюрьма. Здесь проходил центральный путь каторжан из Санкт-Петербурга и Москвы в Сибирь. В вятской тюрьме они обычно ночевали. Подвозили арестантов и каторжан на баржах, именно поэтому тюрьма удобно расположилась на берегу.Этапом в Вятской тюрьме бывали Дзержинский и Сталин.

И сегодня это старое, не раз перестроенное здание стоит на прежнем месте. Правда, уже в другом качестве - следственного изолятора.