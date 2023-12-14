Обратный отсчет от Андрея Маури: 182 дня до юбилея города Кирова

13 декабря 1898г. в Вятке родился Авксентий Цезаревич Пуни (1898-1985 гг.) - советский психолог, один из основоположников спортивной психологии в СССР, доктор педагогических наук, профессор. Правнук итальянского композитора Цезаре Пуни.

Во время учебы в гимназии увлекался спортом, организовал и руководил вятским обществом любителей спорта,в котором занимались футболом, лёгкой атлетикой, теннисом, лыжами. Часто занятия спортом проходили во дворе, где жила семья Пуни. В 1914г. первым в Вятке начал осваивать фигурное катание (для занятий использовали маленький каток на детском стадионе-современный городской детский сад).

После демобилизации из Красной Армии в 1923г., работал в Вятском губернском совете физкультуры. В 1926-1927 гг. был научным сотрудником Вятского дома физкультуры. В 1932г. окончил Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта, после этого остался в институте вести научную работу и преподавать. Основал кафедру психологии и был ее заведующим на протяжении 30 лет.