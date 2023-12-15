Обратный отсчет от Андрея Маури: 181 день до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
14 декабря 1895г. Вятское губернское земское собрание учредило должность врача-окулиста. Тогда же при Вятской земской больнице было открыто глазное отделение.
Среди заболеваний были болезни «роговицы, склеры, болезни век, слезных органов, двигательного аппарата». Чаще всего у пациентов встречалась трахома «в 25 случаях из 100». В царской России мероприятия по борьбе с трахомой ограничивались посылкой летучих глазных отрядов, которые были организованы по инициативе крупного русского окулиста Л.Г. Белярминова.
Для справки: трахома в Нашем регионе считалась краевой патологией, т.к. заболеваемость ею в ряде районов имела массовое распространение. На фотографиях - оборудование врача-окулиста.
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