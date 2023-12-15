Обратный отсчет от Андрея Маури: 180 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

15 декабря 2023 58 0
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15 декабря 1809 года начала работать казённая городская аптека. Судя по архивным документам, с 1782-го по 1784 год на всю губернию был только один лекарь Иван Глейзберг, в 1785-1787 гг. - один врач Георгий Столберг. В 1805 г. вятским губернским врачебным инспектором являлся доктор Соломон Либошиц. При врачебной управе помимо врача Либошица состояло 8 лекарей и 13 лекарских учеников. Именно в этот период в городе Вятке была открыта казённая аптека.

 

 

Появились первые российские фармакопеи - единые перечни лекарств для всей страны. Аптека работала по  утвержденному прейскуранту цен на все медикаменты - Аптекарскую таксу. А еще был Аптекарский устав, профессиональный кодекс аптекарей.

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Андрей Маурт Юбилей Кирова

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