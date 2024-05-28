Обратный отсчет от Андрея Маури: 18 дней до юбилея города Кирова

26 мая 2015 года в кировском аэропорту «Победилово» состоялась первая посадка пассажирского самолета Boeing 737, следовавшего по маршруту Сочи-Киров. Перелеты в этом направлении начала осуществлять «дочка» «Аэрофлота» - авиакомпания «Победа», позиционирующая себя как лоукостер. Стоимость перелета составляла от 3200 рублей со всеми тарифами и сборами.

Для справки, в мае 2014 г. в «Победилово» была введена в эксплуатацию обновленная искусственная взлетно-посадочная полоса - длина полосы была увеличена до 2700 м, была расширена рулежная дорожка и усилено покрытие перрона, а также установлена современная система посадки по приборам и новое светосигнальное оборудование. После этого аэропорт получил возможность принимать воздушные суда типа «Боинг-737» всех модификаций, «Аэробус А-319» и «Аэробус А-320», «Сухой Суперджет 100», Ил-76, Ту-154, Ту-204, Ту-204-100, Ту-214 и другие самолеты подобного класса.