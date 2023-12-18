Обратный отсчет от Андрея Маури: 179 дней до юбилея города Кирова

16 декабря 1828 г. была организована первая профессиональная пожарная охрана в Вятке. Именно тогда Его Императорское Величество Николай I подписал Указ «Об устройстве полиции, пожарной части, доходах и расходах в губернском городе Вятке».

При полицейских участках были созданы 2 пожарные части, которыми стали руководить брандмейстер и его помощник, назначаемые полицмейстером. В каждой части было по 8 платных служителей. Они были обязаны бессменно находиться в распоряжении части и дежурить у конного обоза.

При комплектовании пожарных команд почти во всей России применялась система рекрутской пожарной службы, которая для населения составляла государственную повинность. Для состава пожарной команды из местных войск набирался необходимый комплект служителей, обязанных по закону прослужить в команде известное число лет.