Обратный отсчет от Андрея Маури: 178 дней до юбилея города Кирова

17 декабря 2010 г. состоялось торжественное открытие Кабинета А.И. Герцена. Кабинет был реконструирован в той комнате, где в апреле-мае 1837 г. жил Александр Герцен. Факт проживания установил по архивным источникам архитектор и краевед А.Г. Тинский в середине 1990-х годов.

Всю работу по созданию Кабинета провёл известный Кировский предприниматель Валерий Васильевич Крепостнов, человек уникальный уже потому, что, не будучи вятским по рождению, любит и хорошо знает вятскую старину и пытается её сохранить. Материалы, представленные в Кабинете, рассказывают о пребывании А.И. Герцена в Вятке в 1835-1837 гг. и участии в открытии Вятской публичной библиотеки (18 декабря 1837 г.).

Один из книжных шкафов, странствовавший вместе с библиотекой, пока она не приобрела в 1863 г. особняк на Копанской улице, помнит своего первого библиотекаря - Александра Герцена. Старинные часы отсчитывали историю библиотеки с дореволюционных времён.