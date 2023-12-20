Обратный отсчет от Андрея Маури: 177 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
18 декабря 1960 г. в Кирове был открыт планетарий в здании Никольской надвратной церкви (ул. Горбачева, д. 1) Трифонова монастыря.
В январе 1969г. планетарий переехал по адресу ул. Свободы, 54д. в здание церкви Иоанна Предтечи (ранее там размещался партийный архив).
А в июле 1993г. планетарий разместили в школе № 27 города Кирова.
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