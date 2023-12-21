Обратный отсчет от Андрея Маури: 176 дней до юбилея города Кирова

19 декабря отмечают день памяти Николая Чудотворца, также известного в народе как Никола Зимний. Этот Святой особо почитаем на вятский земле. Напомним,в 1383 г. на берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николая. Вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудотворного образа быстро разнеслась по округе.

В 1392 г. образ с берегов реки Великой перенесли в город Хлынов (в то время и до 1780 г. центр Вятского края имел такое название). Хлыновцы дали обет ежегодно приносить икону на место явления. Так родилась одна из самых давних традиций вятской земли - Великорецкий крестный ход.

Интересно, что даже неверующие люди так или иначе сталкивались с упоминанием Николая Чудотворца. Считается, что именно этот святой стал прародителем образа героев новогодних и рождественских праздников - Деда Мороза, Санта-Клауса, Йолупукки и др. Предлагаю вашему вниманию изображение Николы Зимнего конца ХIX века из моей новогодней коллекции.