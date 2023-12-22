Обратный отсчет от Андрея Маури: 175 дней до юбилея города Кирова

20 декабря 1906 года в Вятке открылся первый каток.

«Вятский вестник» писал: «С трех до шести вечера играл духовой оркестр вольно-пожарной дружины; каток был иллюминован электрическими и бумажными разноцветными фонарями. Катающейся публики было много. Здесь на катке для желающих продают фруктовые воды. По вечерам каток освещается электричеством. Катание с музыкой предполагается три раза в неделю: по воскресениям, вторникам и четвергам; музыка будет играть с трех до шести часов вечера только при температуре не свыше 12°. Сезонная цена билетов для учащихся 1 руб. 50 коп., а для взрослых 4 руб.».

Для сравнения: средняя месячная зарплата рабочего составляла от 6 до 15 рублей, четверть картофеля – 1 рубль, пуд гречи – 45 копеек. Каток пользовался необычайной популярностью у населения Вятки. Считалось престижным прийти на каток в воскресные дни. Каток открыл городу новые двери в спортивную жизнь. Стали развиваться хоккей с мячом, фигурное катание, коньки.