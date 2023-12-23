Обратный отсчет от Андрея Маури: 174 дня до юбилея города Кирова

21 декабря 1917г. вышел в свет первый номер «Вятской правды», в нём были помещены воззвание к рабочим и крестьянам о мире, материалы о создании Красной гвардии, о рабочем контроле на предприятиях.

8 декабря 1934г., после переименования Вятки в Киров газета получила новое название — "Кировская правда". В 1967г. в связи с 50-летним юбилеем коллектив газеты награждён ордена Трудового Красного Знамени. Первым редактором газеты был Н. Я. Шубин, на котором первое время лежали обязанности и корректора, и метранпажа.

Долгие годы главным редактором «Кировской правды» работал Почётный гражданин Кировской области Н.П.Мясников.