Обратный отсчет от Андрея Маури: 173 дня до юбилея города Кирова

22 декабря 1780 года была образована Вятская губернская казенная палата - основной орган финансового и налогового управления в губернии. Казенная палата ведала учетом государственных доходов и расходов, контролировала раскладку и поступление всех видов налогов, состояние и количество облагаемых единиц, выполнение рекрутских повинностей.

Первым управляющим палатой был поручик правителя Вятского наместничества (вице-губернатор) Яков Хибгольт. Как велики были доходы Вятского наместничества за первый год его существования, видно из отчета за 1781 г.

Всего доходов за этот год поступило на сумму 424646 рублей 29 1/2 копейки, в том числе с винных откупов -170925 рублей, оброк с государственных крестьян составил 88844 рубля, прибавочный доход - 152788 рублей, с купеческих капиталов - 1172 рубля 45 копеек.Также поступали доходы с заводов, рыбной ловли, мельниц, сборы за выдачу паспортов и гербовой бумаги, за повышение в чинах, за отсутствие на исповеди, прибыль от продажи соли.