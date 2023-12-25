Обратный отсчет от Андрея Маури: 172 до юбилея города Кирова

23 декабря 1977г. была открыта диорама «Установление советской власти в Вятке».

Работы по созданию архитектурно-художественного образа нового музея вели скульпторы и мастера батальной живописи студии военных художников им. М.Б. Грекова-Аркадий Интезаров и Николай Соломин. Созданию произведения предшествовала серьезная исследовательская работа: изучение архивных материалов и истории города, встречи с участниками революционных событий, поиски образного решения.

Монументальное полотно вместило более 150 действующих лиц, и каждый из персонажей имеет свое лицо. Зрители оказываются на перекрестке двух улиц старой Вятки - Николаевской и Спасской и становятся свидетелями вооруженной демонстрации рабочих и солдат.

Здание построено по проекту кировчанина Анатолия Павлова. Фасад - в виде развернутого знамени. Барельеф на фасаде выполнил известный московский скульптор Виктор Сонин. За эти годы музейно-выставочный центр посетили более двух миллионов человек.