Обратный отсчет от Андрея Маури: 171 день до юбилея города Кирова

24 декабря 1911 года Вятское общественное собрание объявило расписание новогодних мероприятий.

Особой популярностью пользовались веселые новогодние маскарады. За два лучших костюма на них выдавались призы. Дамы, явившиеся на маскарад без масок, платили штраф в размере 50 коп. Право входа на маскарады гости имели только по рекомендации членов общественного собрания. Очевидцы отмечали, что «обычное зло маскарадов - позднее начало»: обычно публика опаздывала, долго «раскачивалась» и лишь в 12 часов ночи начиналось некоторое оживление. Наиболее красивыми маскарадными костюмами в новый год 1911/1912 гг. были признаны: Рыбак и Рыбачка, Белоснежка, Польские жупаны.

В новогодние праздники сезона 1911/12 гг. театральное бюро при коммерческом клубе удивило жителей Вятки двумя спектаклями: драмой в 3-х действиях «Жертва эгоизма» и «Жена с того света», комедия-фарс в 3 действиях. Театральные постановки также сопровождались устройством маскарадов с призами за лучшие и оригинальные костюмы.