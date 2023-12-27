Обратный отсчет от Андрея Маури: 170 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
25 декабря 2018 года в Кирове после ремонта открылось "мраморное" здание Вятского художественного музея Васнецовых, ремонтные работы в котором не проводились 26 лет с момента его постройки в 1992 году.
В день открытия в музее презентовали выставку "Виктор Михайлович Васнецов и эпоха", которая посвящена творчеству вятского художника, его современниках и времени, в котором они жили.
"Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых" был открыт в 1910 году, это был первый художественно-исторический музей на севере и северо-востоке России. Основание музея и комплектование его коллекций связано с членами Вятского художественного кружка, с братьями-художниками Виктором Михайловичем и Аполлинарием Михайловичем Васнецовыми.
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